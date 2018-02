Destiny 2: rilasciata la patch 1.1.3, novità per il Cala la Notte e per gli Emblemi

ha oggi pubblicato l'aggiornamento 1.1.3. di: lo sparatutto MMO di arricchiesce su tutte le piattaforme di diverse novità, riguardanti specialmente il Cala la Notte e gli Emblemi.

Di seguito, trovate il changelog pubblicato da Bungie sul sito ufficiale del gioco:

Cala la Notte a Punti

Ora il Cala la Notte normale e autorevole possiede un sistema di punteggi.

Le uccisioni e la creazione di sfere forniranno punti.

I punteggi più alti verranno riflessi sui rispettivi emblemi del Cala la Notte.

I punteggi superiori alla soglia indicata attiveranno l'aura del Cala la Notte e forniranno pegni bonus dell'Avanguardia.

Il punteggio totale della squadra verrà esposto nella schermata della carneficina post-partita del Cala la Notte.

Schede delle sfide Cala la Notte

La scheda delle sfide del Cala la Notte autorevole permetterà ai giocatori di selezionare i modificatori che influenzeranno i moltiplicatori di punteggio.

I giocatori possono attivare i modificatori elementali per aumentare i danni inflitti.

I giocatori possono usufruire di una penalità di potere che abbasserà il livello del Potere nel Cala la Notte autorevole ma ne aumenterà i moltiplicatori di punteggio.

Il modificatore "Estinzione" è sempre attivo per il Cala la Notte autorevole.

Se la squadra intera perisce in una zona dove non ci si può rianimare, ritorna in orbita.

Le schede non possono essere modificate una volta avviata l'attività.

Queste schede verranno fornite nel Cala la notte normale e autorevole per tutti coloro in possesso dei DLC.

La scheda del caposquadra viene applicata sull'intera squadra quando si avvia il Cala la Notte autorevole.

Varianti degli emblemi

Emblemi del Crogiolo "Veterano vittorioso" mostra le uccisioni totali nel Crogiolo e quanti guardiani di ogni classe avete ucciso.

"Veterano vittorioso" possiede sei varianti: le prime tre sono specifiche per classe, le ultime tre vengono sbloccate dopo aver ucciso 1000 guardiani per classe in PvP.

Questo emblema può essere acquistato da Shaxx dopo aver aperto 10 engrammi di fazione. Emblemi delle destinazioni Gli emblemi dei settori perduti sono stati cambiati a emblemi delle destinazioni che segnano i settori perduti completati, i forzieri della regione aperti e le scansioni effettuate.

ATTENZIONE: L'emblema di Mercurio conta solamente i settori perduti e i forzieri della regione.

Ogni emblema per destinazione possiede quattro varianti oltre a quella predefinita.

Ogni variante può essere ottenuta casualmente dalle casse trovate nella relativa destinazione.

I giocatori che non posseggono gli emblemi dei settori perduti, possono acquistare i nuovi emblemi delle destinazioni dai rispettivi mercanti dopo aver aperto 10 engrammi di fazione.

Emblemi del Cala la Notte Ogni Cala la Notte possiede un proprio emblema con il quale potete seguire i vostri punteggi per quel determinato assalto. Ogni emblema del Cala la Notte possiede 3 varianti oltre a quella predefinita.

Queste varianti possono essere ottenute quando si raggiungono determinati punteggi o semplicemente quando si completa un Cala la Notte.

Altre modifiche sono legate alle Aure e ad altri aspetti generali dell'esperienza di gioco. Per un approfondimento al riguardo vi rimandiamo a questo indirizzo. Destiny 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.