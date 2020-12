Destiny 2: riparte l'Aurora, ecco tutte le novità dell'evento invernale

Dopo essersi premurati di svelare i contenuti di Destiny 2 in arrivo nel 2021, i ragazzi di Bungie addobbano a festa la Torre e invitano i Guardiani a partecipare all'Aurora, il nuovo evento invernale ad accesso gratuito per tutti gli utenti dell'FPS sci-fi, e quindi anche per i giocatori della versione free-to-play.

A dispetto del freddo pungente dei ghiacci gioviani di Europa, l'evento per le festività di fine anno di Destiny 2 darà modo a Eva Levante di scaldare il cuore dei Guardiani con tante sorprese e attività. Come avvenuto negli scorsi anni, seguendo le indicazioni di Eva gli utenti dovranno esplorare il Sistema Solare per andare a caccia degli ingredienti per le ricette dei dolci festivi che, una volta infornati, forniranno ricompense stagionali e customizzazioni estetiche a tema natalizio e invernale.

Per tutta la durata dell'evento sarà possibile ottenere lo Spirito dell'Aurora completando missioni, taglie e ricette per ottenere ulteriori ricompense come la nuova nave esotica Un Bel Giro e il fucile esotico Fusione Festiva. Chi alla ricerca di addobbi speciali potrà recarsi presso Tess e ricevere tutte le informazioni necessarie a sbloccare diverse decorazioni come l'involucro di Spettro a tema elfo e altre personalizzazioni.

La Festa dell'Aurora di Destiny 2 partirà ufficialmente il 15 dicembre su tutte le piattaforme e si concluderà il 5 gennaio 2021. In calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini di presentazione dell'evento a tema invernale.