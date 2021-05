Destiny 2: riparte la caccia ai Vex, ecco il video della Stagione del Tecnosimbionte

Mentre proseguono i Giochi dei Guardiani di Destiny 2, Bungie apre una finestra sul prossimo futuro di Oltre la Luce illustrando in video tutte le novità della Stagione del Tecnosimbionte, la prossima fase ingame dello sparatutto sci-fi.

La casa di sviluppo di Bellevue parte dalla conferma del ritorno dell'Incursione Volta di Vetro in Destiny 2. Nella Stagione del Tecnosimbionte, i Guardiani dovranno infiltrarsi nella rete Vex e partecipare alla nuova attività Violazione a sei giocatori che consentirà loro di acquisire dei pezzi di equipaggiamento ancora più rari.

Per fronteggiare la minaccia rappresentata dall'ennesima invasione dei Vex, i protettori dell'Ultima Città collaboreranno con Mithrax: insieme al Kell del Casato della Luce, l'Avanguardia potrà seguire le vie del Sacro Tecnosimbionte e sfruttare queste conoscenze per distruggere la simulazione dei Vex.

Il trailer di presentazione della Stagione del Tecnosimbionte ne fissa il lancio per l'11 maggio su PC, Google Stadia e console. A partire dal 22 maggio sarà possibile rivivere l'esperienza della Volta di Vetro: in questa sua nuova forma, l'Incursione di Destiny non si discosterà molto dalla versione primigenia ma vanterà comunque diverse modifiche strutturali, insieme a nuove sfide, trionfi e vecchie ricompense.

Sono poi previste delle importanti novità con la Sintesi di Armatura, la funzione gratuita per tutti i giocatori che consentirà ai Guardiani di trasformare ogni pezzo di equipaggiamento in un decoro universale. I giocatori con Pass Stagionale potranno sbloccare immediatamente l'arma da supporto esotica Criostesia 77K, oltre a diversi decori universali specifici, un bonus di Punti Esperienza e altro ancora. La Stagione del Tecnosimbionte di Destiny 2 Oltre la Luce partirà quindi l'11 maggio e si concluderà ufficialmente il 24 agosto.