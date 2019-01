Destiny 2: risolto il puzzle del Laboratorio grazie ad un indizio di Bungie

I giocatori di Destiny2 ce l'hanno fatta: dopo innumerevoli tentativi, una squadra è finalmente riuscita a risolvere il complesso puzzle del Laboratorio di Niobe, area inclusa del DLC Armeria Nera e riservata agli acquirenti del Pass Annuale.

Ciò è stato possibile solo grazie ad un indizio rivelato da Bungie, che si è rivelato fondamentale per la risoluzione. La casa di Bellevue ha dichiarato che questo indizio avrebbe dovuto essere incluso nel gioco fin dall'inizio, ma che a causa di un errore risultava mancante. "Sfortunatamente, una stringa del Livello 7, che avrebbe fornito un'ulteriore informazione, è stata rimossa per errore", scrive il community manager Cozmo tra le pagine del forum ufficiale.

Subito dopo la rivelazione dell'indizio, i giocatori sono stati finalmente in grado di farcela, come potete vedere nel video in calce alla notizia. I vincitori sono stati ricompensa con un emblema e un involucro di spettro. Nei piani iniziali, il premio per il completamento prevedeva l'apertura della Forgia di Bergusia. Le porte di quest'ultima, tuttavia, sono già state spalancate a tutti i giocatori diversi giorni fa, poiché nessuno sembrava in grado di risolvere il puzzle. Ora abbiamo finalmente capito il motivo dell'eccessiva difficoltà: mancava un indizio fondamentale.