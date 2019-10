Destiny 2, ritorna la Festa delle Anime Perdute! Annunciati tutti i dettagli dell'evento

Si avvicina la notte di Halloween e tutti i Guardiani sono invitati a partecipare alla nuova edizione della Festa delle Anime Perdute, che prenderà presto il via all'interno dell'universo di Destiny 2.

L'esordio dello speciale evento in-game è infatti fissato per il prossimo martedì 29 ottobre. A partire da questa data, tutti gli utenti attivi su Destiny 2 potranno prendervi parte, inclusi i giocatori di New Light: unico requisito, un Power level superiore a 770. Le celebrazioni di Halloween si protrarranno all'interno del gioco sino al prossimo 19 novembre. Per iniziare a prendere parte all'iniziativa, i Guardiani dovranno interagire con il personaggio di Eva Levante, per acquisire un apposito "casco maschera".

Diversi i contenuti che caratterizzeranno il ritorno della Festa delle Anime Perdute. Innanzitutto, l'atmosfera festiva coinvolgerà la Torre, che per l'occasione sarà adornata di zucche, candele e ragnatele. Lo svolgimento di diverse attività consentirà inoltre ai Guardiani di ottenere Candy e Chocolate Strange Coins, con le quali acquisire speciali item a tema. Ritorna inoltre la Foresta Incantata, dove i giocatori potranno affrontare temibili avversari. Presente infine un nuovo assortimento di oggetti presso l'Everversum. Per avere un'anteprima di ciò che vi attende durante l'evento, potete dare uno sguardo alla galleria di immagini disponibile in calce.



In attesa dell'inizio della Festa delle Anime Perdute, segnaliamo la nuova impresa esotica di Destiny 2 Shadowkeep: su Everyeye trovate utili indicazioni su come ottenere l'arco Soffio del Leviatano.