Destiny 2: ritorna lo Stendardo di Ferro con quest, nuovo emblema e vecchie armature

Nel nuovo Settimanale di Casa Bungie, il team di sviluppo di Destiny 2 ha ufficialmente svelato tutti i dettagli riguardanti il primo Iron Banner della Stagione della Ricchezza di Destiny 2.

Iniziamo subito col dire che Lord Saladin questa volta non ci permetterà di acquistare direttamente i pezzi d'armatura. Per completare il set dovremo infatti completare i vari step dell'impresa dello Stendardo di Ferro che, passo dopo passo, ci fornirà i vari pezzi sotto forma di "engramma eccelso", quindi si tratta di un ottimo modo per salire velocemente di livello potere. A proposito dell'armatura, Bungie ha deciso di riproporre il set del primo anno di gioco, il che farà la gioia dei giocatori che hanno appena iniziato a giocare e attirerà le ire dei veterani. Tra le ricompense della quest dell'Iron Banner troveremo inoltre uno splendido emblema con protagonista un lupo, un nuovo Astore e i nuovi shader dell'evento. Tra le armi aggiunte a quelle che potrete ottenere nei pacchetti ci sono invece un nuovo lanciarazzi e un fucile a pompa.

Al solito l'evento durerà un'intera settimana, ovvero dal prossimo martedì 18 giugno al 25 giugno.

