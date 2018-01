Destiny 2: il ritorno dello Stendardo di Ferro e dettagli sulla nuova patch

Tramite il consueto aggiornamento settimanale della community,ha rivelato interessanti dettagli sulla nuova patch di Destiny 2 (in arrivo il 30 gennaio) e sul prossimo evento, al via la prossima settimana.

Lo Stendardo di Ferro sarà attivo dal 30 gennaio al 6 febbraio, Bungie fa sapere che si giocherà in Modalità Controllo e che saranno presenti alcune modifiche alle ricompense, tra cui nuovi oggetti disponibili dagli Engrammi di Lord Saladin, come il Cannone Portatile, Fucile da Ricognizione, Fucile a Pompa e la Nave dello Stendardo.

Lo studio di Seattle ha colto poi l'occasione per rivelare i primi dettagli sulla patch 1.1.2 del 30 gennaio:

Lente di Prometeo

La caratteristica Rifrazione fiammeggiante ora genera munizioni invece di prenderle da quelle di riserva.

Aumentato il danno di base

Risolto un problema per il quale i nuovi personaggi creati dopo l'uscita de "La maledizione di Osiride" non ricevevano la pietra miliare dei focolai

I giocatori negli spazi social ora ricevono una notifica quando l'inventario degli oggetti smarriti dell'Amministratrice è pieno

Gli assalti eroici ora hanno più possibilità di fornire ricompense esotiche

Le sfide di Mercurio ora sono disponibili durante le avventure

Risolto un problema per il quale i Cala la Notte de La maledizione di Osiride non fornivano gli engrammi del clan dopo aver completato l'attività

Risolto un problema per il quale le sfide non apparivano nella modalitàPartita veloce del Crogiolo

Distruggere i nuclei prodigiosi ora richiede più tempo

Novità in arrivo anche per quanto rigurda le ricompense dell'Incursione e le Armature Prodigiose, maggiori dettagli in merito sono reperibili sul sito di Bungie.