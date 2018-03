Destiny 2: il ritorno dello Stendardo di Ferro e primi dettagli sulla patch 1.1.4

ha annunciato il ritorno delloin: la nuova edizione si terrà dal 6 al 13 marzo, in modalità Scontro. Per l'occasione, il team ha svelato anche le tre armi ottenibili come ricompensa da

Le novità però non finiscono qui perchè il PvP Lead Design Derek Carroll ha svelato alcune delle novità in arrivo con l'aggiornamento 1.1.4 di Destiny 2:

"Lo Stendardo di Ferro tornerà a essere celebrato alla vecchia maniera, in stile antichi Signori del Ferro. Abbiamo effettuato alcune modifiche al gameplay, oltre ad aver aumentato il numero di giocatori a 6 contro 6:

Il tempo limite delle partite sarà 12 minuti

Il punteggio massimo raggiungibile sarà 125

Il rientro in gioco avverrà dopo 7 secondi

Le zone di controllo saranno tutte neutrali a inizio partita

Per conquistare una zona ci vorrà un po' più di tempo

Ulteriori guardiani nella zona (fino a 3) aumenteranno la velocità di conquista

I guardiani che partecipano alla conquista otterranno più energia della super

Torna la modalità Rissa, senza scuse, fronzoli e assolutamente zero punti per gli assist. Otterrete un singolo punto per ogni uccisione, proprio come ai vecchi tempi. Ah, e stavolta si giocherà in otto. Pandemonio sarà sempre il solito pandemonio. Queste tre modalità condivideranno il posto al centro della schermata del Crogiolo sul navigatore e ruoteranno ogni settimana.Questa playlist settimanale conterrà le modalità di gioco che non rientrano esattamente nelle playlist Competitiva e Partita veloce.

La modalità un tempo chiamata Doppietta è ancora in fase "Crisalide". Stiamo effettuando la lenta metamorfosi che porterà la modalità che avete provato durante i Giorni Scarlatti a trasformarsi in una bella farfalla.La modalità ci è piaciuta tantissimo durante i Giorni Scarlatti, ma vogliamo darle qualche ritoccatina. Quando avremo finito, inseriremo Doppietta nella playlist in rotazione settimanale."

Maggiori dettagli sulle novità dell'aggiornamento 1.1.4 di Destiny 2 verranno diffusi in un secondo momento.