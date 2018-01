Destiny 2: la roadmap dei prossimi aggiornamenti, novità per Everversum e Punti Esperienza

Tramite il consueto aggiornamento settimanale, il Game Director di, Christopher Barrett, ha voluto aggiornare la community sulle novità in arrivo nei prossimi mesi.ha in programma una serie modifiche e novità per almeno tutto il 2018.

A gennaio torneranno le Contese di Fazione e lo Stendardo di Ferro, al via rispettivamente il 16 e il 30 del mese. Il 13 febbraio invece spazio a Giorni Scarlatti, l'evento speciale di San Valentino. Sono previsti poi numerosi Major Update che introdurranno nuovi contenuti e modifiche alle attività già presenti, questi aggiornamenti saranno disponibili per tutti gratuitamente, indipendentemente dall'acquisto delle espansioni di Destiny 2.



Presto verrà ribilanciato anche il sistema legato al guadagno dei Punti Esperienza: "stiamo indagando sui cambiamenti al guadagno di PE. Con ogni aggiornamento al guadagno di PE vogliamo essere trasparenti e coerenti, per ora sappiamo che il guadagno è troppo lento e sbilanciato rispetto alle varie attività. Vogliamo risolvere il tutto senza sminuire il valore di quelle attività per i giocatori che le preferiscono. Il nostro primo tentativo era pieno di errori, dunque dovremo indagare su nuovi approcci."



Novità anche per quanto riguarda l'Everversum, queste le parole di Bungie a riguardo: "riconosciamo che l'ago della bilancia pende troppo verso Tess al momento e lo scopo originale dell'Everversum non è mai stato quello di rendere le sue ricompense il punto focale delle attività di fine gioco. Dunque, apporteremo tre cambiamenti per le prossime stagioni:



Stiamo cambiando il bilancio di nuovi contenuti a favore delle ricompense ottenute dalle attività, anziché a favore degli engrammi luminosi. Questo cambiamento porterà gli Spettri, astori e navi (tipicamente ottenibili dagli engrammi luminosi) ad essere guadagnati tramite ricompense delle attività.

Forniremo un percorso di gioco per ottenere engrammi luminosi e tutte le relative ricompense (inclusi gli engrammi degli eventi). Daremo ai giocatori più possibilità di fare acquisti diretti e apporteremo dei cambiamenti agli engrammi luminosi per permettere ai giocatori di ottenere più frequentemente gli oggetti desiderati."

Aggiornamento invernale (30 gennaio)

Armatura prodigiosa

Il sistema delle caratteristiche prodigiose verrà applicato anche sulle armature. L'armatura prodigiosa fornirà una riduzione dei danni mentre si usa la super. Si potranno infine riadattare le statistiche dell'armatura e sarà possibile rendere prodigiosa un'armatura utilizzando nuclei prodigiosi e frammenti leggendari

Revisione delle ricompense dell'incursione

Bungie aggiornerà le ricompense dell'Incursione: queste possiederanno infatti caratteristiche e modifiche specifiche dell'Incursione. Verranno apportati anche cambiamenti che permetteranno di ottenere un maggior numero di ricompense dagli scontri importanti.

Aggiornamento del mese di febbraio

Assalti a punti e punteggi massimi

Revisione delle modifiche per armi e armature

Miglioramenti al sistema delle Partite Veloci

Chat nella Torre su PC

Riduzione duplicati esotici

Visualizzazione membri della squadra sulla mappa destinazioni

Primavera

A primavera arriverà la seconda espansione di Destiny 2, insieme ad un corposo aggiornamento gratuito per tutti, il quale modificherà e aggiornerà vari aspetti del gioco, tra cui:

Crogiolo

Partite classificate del Crogiolo

Partite private

Playlist 6vs6

Pandemonio

Bilanciamento armi e abilità

Reputazione stagionale

Ricompense di alto livello

Multi Emote

Spazio deposito

Chat dei clan su PC

Modifiche agli Assalti eroici

Autunno

Anche l'autunno sarà molto ricco, per la stagione autunnale (periodo indicativo) Bungie ha in serbo le seguenti modifiche:

Collezioni di oggetti e registri

Miglioramenti slot armi e tipologie

Nuove playlist del Crogiolo

Ricompense migliorate per i clan

Esotiche prodigiose

Miglioramenti all'armamento di punta

Prove dei Nove

Shader e smontaggio

Partite guidate

Matchmaking in solitaria/in squadra

Tanta carne al fuoco per il primo anno di Destiny 2, Bungie ha in serbo tante migliorie per il gioco, cosa ne pensate della roadmap annunciata dal team di Seattle?