Destiny 2: ecco la roadmap di Ombre dal Profondo e della Stagione dell'Intramontabile

Incuranti della polemica sul leak di armi e armature del Raid di Shadowkeep, i ragazzi di Bungie tornano sulle pagine del sito ufficiale di Destiny 2 per svelare la roadmap degli aggiornamenti che riguarderanno l'espansione Ombre dal Profondo.

Il calendario propostoci dagli autori statunitensi si focalizza sugli eventi che avranno luogo nel corso della Stagione dell'Intramontabile, la fase ingame che vedrà il ritorno in grande stile dei Vex e della loro progenie di creature biomeccaniche.

La prima fase di Ombre dal Profondo coinciderà, appunto, con il lancio dell'espansione, previsto per l'1 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One assieme a Destiny 2 New Light, la versione base e completamente gratuita del kolossal sparatutto di Bungie. La fase della Stagione dell'Intramontabile avrà inizio poco dopo, ossia sabato 5 ottobre, con la possibilità di partecipare all'Incursione che darà inizio all'offensiva dei Vex.

Eccovi perciò il programma completo delle novità che attendono i Guardiani che vorranno cimentarsi con le sfide della Stagione dell'Intramontabile:

8 ottobre: Cacce all'Incubo - Eroico e Leggendario

15 ottobre: Cacce all'Incubo - Maestro, Stendardo di Ferro

22 ottobre: Impresa Esotica - Soffio del Leviatano

dal 29 ottobre all'11 novembre: Festa delle Anime Perdute

29 ottobre: Lancio Segreta, Nuova modalità PvP - Impeto Controllato

29 ottobre: Impresa Esotica - Divinità

5 novembre: Prima sfida Incursione

19 novembre: Offensiva Vex - Assalto Finale

In calce alla notizia trovate l'infografica esplicativa di Bungie con tutte le indicazioni sugli aggiornamenti gratuiti e sugli update legati al Pass Stagionale della Stagione dell'Intramontabile che sarà incluso in Ombre dal Profondo.