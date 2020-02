Destiny 2 San Valentino 2020: come ottenere tanti Cuori Confettati velocemente

Con l'arrivo dei Giorni Scarlatti, i giocatori di Destiny 2 potranno dedicarsi al nuovo evento di San Valentino 2020 fino al 18 febbraio. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnare velocemente molti Cuori Confettati, la valuta in-game con cui è possibile acquistare le ricompense dell'evento.

I Cuori Confettati potranno essere guadagnati solo durante i Giorni Scarlatti, completando le attività proposte da Lord Shaxx alla Torre. Vediamo di preciso quanti Cuori Confettati è possibile ottenere con ogni attività, e come accumularli nel modo più rapido possibile.

Attività che permettono di guadagnare i Cuori Confettati

Di seguito elenchiamo tutte le attività che consentono di guadagnare i Cuori Confettati in Destiny 2 durante l'evento di San Valentino 2020, specificando la quantità di Cuori che è possibile ottenere con ciascuna di esse:

Vinci una partita PvP di Doppietta Scarlatta: 7 Cuori Confettati

Perdi una partita PvP di Doppietta Scarlatta: 5 Cuori Confettati

Completa una taglia di Lord Shaxx del Crogiolo: 15 Cuori Confettati

Completa una taglia settimanale di Lord Shaxx: 75 Cuori Confettati

Come guadagnare tanti Cuori Confettati rapidamente

Se volete accumulare una grande quantità di Cuori Confettati in modo rapido, il primo consiglio è quello di completare la taglie di Lord Shaxx. I Cuori Confettati non sono legati al vostro account, quindi potrete accumularli usando tutti i vostri Guardiani. Se ne avete due o tre, sfruttateli per ripetere le taglie settimanali e giornaliere di Lord Shaxx.

Dopodiché, dedicatevi al PvP giocando nella modalità Doppietta Scarlatta. Questa rimane una fonte inesauribile di Cuori Confettati, dato che ne guadagnerete almeno 5 anche in caso di sconfitta. Infine, segnaliamo che è possibile convertire i vecchi cuori dei Giorni Scarlatti del 2019, quindi se ve ne è rimasto qualcuno potete sfruttarlo per il nuovo evento di San Valentino.

Ricordiamo che i Giorni Scarlatti 2020 saranno disponibili fino al 18 febbraio, e che sarà possibile guadagnare i Cuori Confettati solo entro questa data. Parlando delle prossime novità in arrivo, sapevate che la prossima stagione di Destiny 2 rinnoverà le spade?