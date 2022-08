Destiny 2 sbarca su Epic Store: annunciati i crossover con Fortnite e Fall Guys

Dopo aver presentato L'Eclissi, la nuova espansione di Destiny 2, Bungie ha ulteriormente stupito tutti i suoi videogiocatori annunciando il lancio immediato del free-to-play su Epic Games Store.

Destiny 2 è ora disponibile su Epic Game Store in formato free-to-play, esattamente come su tutte le altre piattaforme sulle quali è disponibili. Se bazzicate abitualmente sulla piattaforma di Tim Sweeney, potete procedere al download gratuito direttamente da questa pagina. Come incentivo, Bungie ed Epic regaleranno il Pacchetto 30 Anni di Bungie a tutti coloro che scaricheranno Destiny 2 da Epic Games Store durante la settimana di lancio. Normalmente venduto a 24,99 euro, questo pacchetto offre una nuova segreta, il lanciarazzi esotico Gjallarhorn, nuove armi, armature e tanto altro.

Per celebrare il lancio, sono stati organizzati anche due eventi crossover con Fortnite e Fall Guys. Le collaborazioni prevedono:

Nuove armature di Destiny 2 ispirate a Fortnite già disponibili da oggi 23 agosto;

L'arrivo del Comandante Zavala, di Ikora Rey e dell'Ignota Exo nel negozio di Fortnite a partire dalle 2:00 di domani 24 agosto;

L'arrivo di costumi ispirati a Destiny 2 in Fall Guys a partire dal 17 settembre.

Godetevi il trailer in apertura di notizia per tutti i dettagli.