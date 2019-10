Destiny 2: le scarpe Palladium sono disponibili per il preordine in Europa

Per celebrare Destiny 2 Ombre dal Profondo, il marchio francese di calzature Palladium ha stretto una collaborazione con lo sviluppatore americano Bungie per creare due paia di stivali Pampa Baggy studiati per lo spazio profondo di Destiny.

Gli stivali hanno due varianti, Pampa Baggy Lunar Crew e Pampa Baggy Taikonaut: ogni paio sfoggia il classico simbolo di Destiny, insieme alle mostrine degli equipaggi lunari recuperate nei laboratori di ricerca abbandonati e sulle navi-colonia dell'Età dell'Oro di Destiny. Inoltre, gli stivali presentano anche il logo dell'installazione lunare di Destiny Prima Luce in cinese, con 曙光 (Shǔguāng), i caratteri di "Alba" e "Prima Luce".



Gli stivali Pampa Baggy Taikonaut sono ispirati al casco esotico Taikonauta del gioco, indossato dai primi astronauti cinesi che colonizzarono la Luna nell'universo di Destiny. Gli stivali sono di colore "vaporous gray" con inserti "forged iron" e "matte gold". Il modello Pampa Baggy Moon offre una gamma cromatica affine a quella delle rocce lunari, denominata "vapor", ed è ornato di simboli cinesi appartenenti ai centri di ricerca abbandonati sulla Luna di Destiny.



Ogni paio di Pampa Baggy è inserito in una confezione decorata con mappa celeste e linee radiali, che fanno parte dell'estetica in stile "fantascienza mitologica" di Destiny. La collezione Palladium Destiny è ora disponibile per il pre-ordine con prezzi a partire da 119.95 euro.