Destiny 2 Scatola Misteriosa: dove trovare la chiave Farfalla

I giocatori di Destiny 2: Armeria Nera possono mettersi alla ricerca della Farfalla, la terza chiave richiesta per aprire la Scatola Misteriosa e completare la relativa impresa esotica. In questa mini-guida vi spiegheremo come fare.

Per ottenere la chiave della Farfalla dovrete prima di tutto sbloccare la Forgia di Izanami, la terza delle quattro attività da intraprendere durante la Stagione della Forgia in Destiny 2: Armeria Nera. Per farlo dovrete completare una serie di missioni, fino ad arrivare su Nessus dove potrete finalmente attivarla. Dal momento che il livello di potere consigliato sarà pari a 630, vi suggeriamo di leggere la nostra Guida su come raggiungere velocemente il livello 650 in Destiny 2 così da prepararvi al meglio.

Una volta sbloccata la Forgia di Izanami non vi resta che avviarla. Come potete vedere nel filmato proposto in cima, all'inizio del secondo round appariranno due droni: una sulla piattaforma di destra e uno su quella di sinistra. Eliminateli il prima possibile per ottenere il buff "Tempra Massima": il modo più semplice per farlo è quello di utilizzare un fucile di precisione, in modo da ucciderli dalla distanza nel giro di pochi secondi.

Con il buff "Tempra Massima" ancora attivo, alla fine della Forgia troverete una cassa metallica posizionata accanto al loot: apritela e troverete la chiave della Farfalla. Anche in questo caso, per ottenere la chiave non sarà necessario sconfiggere il boss finale, dato che basterà completare il secondo round.

Nell'attesa che venga resa disponibile la quarta e ultima chiave della Scatola Misteriosa (quella dell'Armeria Nera), vi ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come trovare le chiavi Amo da pesca e Mano aperta.