Destiny 2: scoperta una quest esotica segreta ispirata a horror come Dead Space

Nel corso delle ultime ore, i giocatori di Destiny 2: Oltre la Luce sono riusciti a sbloccare una particolare impresa esotica che Bungie ha nascosto all'interno di un vecchio assalto in occasione del lancio della Stagione degli Eletti.

Con l'ultimo reset settimanale, infatti, i Guardiani hanno scovato un passaggio segreto in uno dei primissimi Assalti dello sparatutto in prima persona: il Trafficante d'Armi. Una delle porte della missione ambientata nella Zona Morta Europea non è più sigillata e i giocatori possono affrontare una qualsiasi versione dell'Assalto per potervi entrare ed eliminare una piccola orda di agguerriti Cabal con tanto di boss finale. Al termine della missione è possibile parlare con il Comandante Zavala, il quale ci darà accesso ad una missione aggiuntiva: Presagio. Avviando questa missione da soli o in compagnia di altri due Guardiani, è possibile recarsi nello spazio remoto e completare l'attività la cui ambientazione non può che ricordare il setting di Dead Space, il celebre survival horror di Visceral Games.

Al termine della missione si può entrare in possesso del nuovo fucile da ricognizione esotico della Tex Machanica, ovvero il Racconto dell'Uomo Morto. La peculiarità di questa esotica, che occupa lo slot delle armi cinetiche, consiste nella possibilità di concatenare colpi di precisione per ricevere un bonus temporaneo ai danni ed aumentare la velocità di ricarica.