Destiny 2 Season of Dawn: reveal della nuova stagione commentato su Twitch il 4 dicembre

Bungie si appresta a svelare tutti i dettagli sulla nuova stagione di Destiny 2, intitolata Season of Dawn (probabilmente Stagione dell'Alba in italiano). Il reveal è previsto per il 4 dicembre, lo seguiremo e commenteremo in diretta su Twitch!

La Season of Dawn di Destiny 2 partirà il 10 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, piattaforma quest'ultima che ha visto il lancio del gioco lo scorso 19 novembre come parte della lineup di lancio. Destiny 2 The Collection inoltre è gratis per tutti gli abbonati a Stadia PRO.

Per saperne di più sulla Season of Dawn non ci resta che attendere poche ore, l'appuntamento è fissato per le 19:00 (ora italiana) di mercoledì 4 dicembre 2019, la redazione di Everyeye.it seguirà e commenterà lo stream di Bungie in diretta su Twitch per accompagnarvi alla scoperta di tutte della prossima stagione di Destiny 2.

