Destiny 2: la Season of the Lost è la Stagione 15, ritorna Mara Sov

Nel mentre rimaniamo in attesa di scoprire tutti i dettagli sulla nuova espansione La Regina dei Sussurri, Bungie ha deciso di fornirci un'anticipazione sulla Stagione 15 del suo celebre sparatutto Sci-Fi.

La prossima stagione di Destiny 2, la quindicesima, si chiamerà ufficialmente The Season of the Lost e prevede il ritorno di Mara Sov, la regina degli Insonni, che si presumeva morta dopo l'inizio dell'espansione Taken King dell'originale Destiny. Sembra proprio che Mara Sov sarà al centro delle scene quando la prossima settimana avrà finalmente inizio la Stagione 15.

L'annuncio è giunto tramite un post sui social della software house indipendente che ha confermato che il reveal completo arriverà durante il livestream del 24 agosto alle ore 18:00, ed al termine del quale comincerà immediatamente The Season of the Lost. In questa data verranno finalmente tolti i veli anche all'espansione La Regina dei Sussurri, che aprirà la fase in-game successiva a Oltre la Luce nel corso del 2022.

Il 24 agosto si terrà anche la conferenza di Microsoft alla GamesCom 2021, e nelle ultime settimane si sono fatti sempre più insistenti i rumor che vogliono una speciale collaborazione tra Destiny 2 ed Halo Infinite, che porterebbe all'interno dello shooter di Bungie diversi elementi estrapolati dal franchise targato Xbox (ideato, peraltro, dalla stessa Bungie nel lontano 2001).