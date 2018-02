Con un breve messaggio su Twitter, il Game Director diha annunciato che a maggio sarà pubblicata la seconda espansione del gioco, in contemporanea con l'avvio della Season 3 del gioco

Secondo gli ultimi rumor, il nuovo DLC di Destiny 2 dovrebbe intitolarsi Gods of Mars, questo stando ad alcuni leak trapelati da Xbox Store, sebbene la voce venga giudicata falsa da numerosi insider vicini a Bungie e all'universo di Destiny.

Non ci resta che attendere per saperne di più sul DLC 2, nella giornata di ieri lo studio di Seattle ha pubblicato il piano degli aggiornamenti di Destiny 2, con nuovi contenuti in arrivo almeno per tutto il 2018.