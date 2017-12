Destiny 2: il secondo DLC includerà una nuova location e due nuove razze nemiche?

Stando a un data-mine operato sul nuovo evento natalizio L'Aurora , pare che alcuni utenti abbiano scoperto nuove informazioni sul secondo DLC di. L'espansione dovrebbe intitolarsi "Heralds of Nezarec" e sarebbe ambientata su Encelado, una luna di Saturno.

Andando più nel dettaglio, Heralds of Nezarec dovrebbe includere 10 nuove missioni per la Storia, 3 Assalti inediti e la nuova location esplorabile di Encelado, vale a dire la sesta luna di Saturno. Cosa ancora più interessante, nell'espansione troverebbero spazio anche 2 nuove razze nemiche chiamate Heralds e Frames, in disputa fra loro per prendere il controllo delle Frigid Wastes di Encelado.

Entrambe le razze, inoltre, risponderebbero a una misteriosa entità conosciuta con il nome di Nazarec, con i Guardiani chiamati a comprenderne gli scopi con l'aiuto di Ana Bray e Rasputin. Dal momento Bungie non ha rilasciato nessun commento su queste indiscrezioni, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di una conferma ufficiale.

Ad ogni modo, i dettagli emersi da questi data-mine sembrano molto promettenti, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione delle 2 nuove razze nemiche. Cosa ne pensate?