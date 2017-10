Destiny 2: segnalati problemi e crash su PC con processore AMD Phenom II

I giocatori che hanno acquistato la versione PC distanno segnalando crash e scarsa stabilità su configurazioni equipaggiate con processore, nonostante la Beta non abbia creato problemi con questa CPU.

Molte segnlazioni apparse sui canali di Bungie hanno come elemento in comune proprio la presenza del processore AMD Phenom 2, non ufficialmente supportato dal gioco poichè Destiny 2 non gira su processori non compatibili con SSSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3).

Si tratta di una tecnologia introdotta nel 2011 mentre l'architettura alla base del Phenom 2 risale al 2010, di consequenza questo tipo di CPU non supporta SSSE3. In ogni caso, Bungie sta esaminando la situazione e fornirà aggiornamenti non appena troverà una soluzione al problema.