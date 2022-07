Destiny 2, 'serie minacce' agli sviluppatori: Bungie riduce il dialogo con la community

Già alcune settimane fa erano emersi dettagli in merito ad una situazione difficile in casa Bungie, a causa di un aumento delle interazioni tossiche attuate da una parte della community di Destiny 2.

Ora, la software house è tornata sull'argomento, per mezzo del proprio Community Manager. Sulle pagine di Reddit, quest'ultimo è intervenuto in una discussione relativa proprio al ridursi della partecipazione dei membri di Bungie alle discussioni aperte dai fan sul forum. Nel post, è stato ancora una volta ribadito come siano state ravvisate "minacce reali nei confronti dei nostri sviluppatori e del nostro studio". "Le stiamo prendendo seriamente - prosegue il Community Manager - e questo ha causato una riduzione nelle comunicazioni, mentre il team pianifica strategie di protezione che possano aiutare ad evitare questo tipo di cose".

Al momento, da Bungie non sono stati diffusi dettagli ulteriori né sulle sfortunate circostanze che hanno coinvolto la software house né sui piani volti a contrastare il fenomeno. Lo stesso Community Manager di Destiny 2, tuttavia, ha ribadito di aver ricevuto minacce in prima persona, dirette a sé e alla propria famiglia. Nella speranza che la problematica possa trovare al più presto una soluzione, ricordiamo che Bungie ha dato appuntamento al pubblico per un nuovo evento streaming dedicato al futuro di Destiny 2, durante il quale potrebbe essere presentata la prossima espansione dell'epopea sci-fi.