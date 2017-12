Destiny 2: server in manutenzione in attesa dell'arrivo de La Maledizione di Osiride

I giocatori sono in spasmodica attesa di mettere le mani su, la prima espansione in arrivo questa sera su

Per spianare l'arrivo della prima espansione del gioco, Bungie ha annunciato che i server online del suo MMO rimarranno offline fino alle ore 19:00 (orario europeo), in modo da potersi occupare di tutti i preparativi del caso. Dopo la fine della manutenzione, i giocatori scaricheranno un nuovo aggiornamento che, tra le altre cose, abiliterà anche il supporto del titolo per PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Sulle due console mid-gen, Destiny 2 sarà in grado di girare in risoluzione 4K e di sfruttare la tecnologia dell'High Dynamic Range.

Destiny 2: La Maledizione di Osiride uscirà oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui trovate il trailer di lancio del DLC, mentre, dalle 19:00 in poi, potrete seguire su Everyeye.it una diretta streaming interamente dedicata al contenuto aggiuntivo del gioco. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.