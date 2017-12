Destiny 2: server in manutenzione nel pomeriggio di martedì 12 dicembre

ha annunciato che oggi pomeriggio i server diandranno offline per una lunga manutenzione, al termine della quale verrà pubblicato il nuovo attesissimo aggiornamento.

Le operazioni dureranno dalle 16:00 alle 23:00 (orari italiani), i giocatori loggati potranno continuare a giocare fino alle 17:00, dopo l'orario indicato i server verranno definitivamente spenti e non sarà più possibile effettuare il login. Alle 23:00 i lavori termineranno (salvo imprevisti) e verrà resa disponibile la patch 1.1.1.1, la quale porterà in dote numerose migliorie, come le Armi Prodigiose, e lo sblocco dei contenuti per tutti coloro che non possiedono il DLC La Maledizione di Osiride.