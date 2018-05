Destiny 2: server nuovamente online, La Mente Bellica e Stagione 3 al via

Dopo tre ore di manutenzione programmata, i server di Destiny 2 sono tornati nuovamente online per tutti i giocatori, accogliendo per l'occasione il nuovo update 1.2.0 e il DLC La Mente Bellica. L'aggiornamento sancisce l'inizio della Stagione 3: disponibile il changelog della patch.

La Mente Bellica, il nuovo DLC disponibile a partire da adesso per i possessori del Season Pass e per chi ha acquistato l'espansione, introduce la nuova attività endgame Protoccollo d'Intensificazione, nuove missioni per la storia, nuove avventure e nuove ricompense da ottenere sul campo di battaglia. Se volete scoprire il DLC insieme a noi, ricordiamo che a partire dalle 21:00 giocheremo in diretta con la nuova espansione.

L'aggiornamento 1.2.0, tuttavia, propone diverse novità anche per chi non ha acquistato La Mente Bellica, inaugurando l'inizio della Stagione 3. Le armi esotiche sono state profondamente rivisitate, rendendole più interessanti da utilizzare e in diversi casi anche più potenti, senza dimenticare le nuove partite classificate del Crogiolo e i match privati. Rivisti anche alcuni elementi del sandbox in ottica PvE, come la gestione dei danni inflitti ai nemici di livello superiore, mentre per gli Assalti Eorici è stata introdotta la rotazione dei modificatori. Cambiamenti anche per le ricompense fornite durante l'Incursione, e in generale per i drop di alto livello.

Per conoscere tutti i dettagli dell'aggiornamento, potete consultare il changelog completo dell'update 1.2.0 a questo indirizzo.