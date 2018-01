Destiny 2: server offline per manutenzione nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio

ha annunciato una manutenzione programmata per, in programma per il pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio. A partire dalle 16:00 (ora italiana) non sarà più possibile effettuare il login al gioco.

Gli utenti attivi potranno continuare a giocare fino alle 17:00, quando i server andranno definitivamente offline fino alle 21:00, orario in cui l'infrastruttura tornerà disponibile per tutti, salvo problemi tecnici o imprevisti. Si tratta della prima manutenzione del 2018, con l'obiettivo di migliorare i server del gioco.

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emersi i primi rumor sul secondo DLC di Destiny 2, apparentemente intitolato Gods of Mars e in arrivo a marzo su tutte le piattaforme. Al momento, Bungie non ha confermato nulla a riguardo ma è probabile che un reveal ufficiale sia previsto per i primi mesi dell'anno.