Destiny 2: i server tornano online, ma i progressi sono stati persi

Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri i server di Destiny 2 erano andati offline, per via di alcuni problemi con la nuova patch. Dopo l'arrivo dell'aggiornamento infatti, sempre più giocatori hanno lamentato la scomparsa dei Lumen e di diversi materiali, per cui Bungie era stata costretta a chiudere tutto.

Gli sviluppatori dunque si sono messi al lavoro su un hotfix che è stato prontamente diffuso, e già nella mattinata di oggi i server sono tornati online. La buona notizia è che non dovremo neanche scaricare aggiornamenti per continuare, trattandosi per l'appunto di un hotfix.

Quella cattiva però è che alcuni elementi sono andati perduti. Tutti i dati dei personaggi infatti sono stati riportati indietro all'ora dell'aggiornamento, per cui se da un lato tutti i materiali spariti sono tornati al loro posto, i progressi effettuati nel lasso di tempo tra l'uscita della patch e il momento in cui i server sono andati offline, sono stati perduti.

La stessa cosa vale per gli acquisti effettuati, che saranno naturalmente rimborsati, ed i giocatori decideranno poi se effettuarli nuovamente o meno. Insomma, per fortuna tutto è tornato alla normalità, o quasi. Nel frattempo, secondo alcuni leak, su Destiny stanno per tornare le prove di Osiride. Trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito.