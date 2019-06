Destiny 2: i server sono tornati online con qualche ora d'anticipo

Nonostante la manutenzione dei server di Destiny 2 prevista per oggi sarebbe dovuta terminare alle ore 4:00 di questa notte, Bungie ha riportato online le funzionalità del gioco con un bel po' d'anticipo.

Ovviamente non tutto sta filando liscio e, sebbene i server siano ufficialmente online, sono in molti gli utenti che stanno riscontrando qualche problema nel tentativo di effettuare il login su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli sviluppatori hanno comunicato sui vari profili social che i giocatori che stanno riscontrando problemi sono invitati a comunicarlo sui forum ufficiali, in modo che il team di sviluppo possa correre ai ripari nel più breve tempo possibile.

Lo scopo principale di questa lunga manutenzione era quello di preparare il gioco all'arrivo del cross-save, previsto per il prossimo settembre insieme alla nuova espansione Ombre dal Profondo e alla versione free to play del gioco Destiny New Light.

Vi ricordiamo che con l'aggiornamento della scorsa settimana è ora disponibile il Serraglio Eroico in Destiny 2, grazie al quale potrete accettare la sfida di Calus per ottere nuove ricompense e trionfi esclusivi. Avete già dato un'occhiata all'emote di Destiny 2 ispirata a Dragon Ball?

Tramite una diretta di Bungie, è stato inoltre annunciato che le armature dell'Anno 3 di Destiny 2 saranno completamente diverse da quelle attuali, il che le renderà pressoché inutilizzabili.