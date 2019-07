Destiny 2, primo sguardo alle nuove ambientazioni lunari di Ombre dal Profondo

Mentre prosegue la Stagione della Ricchezza, Destiny 2 si sta preparando ad entrare in nuovo importante ciclo della sua vita. Il 17 settembre verrà infatti pubblicata l'espansione stand-alone Ombre dal Profondo, che ci riporterà sulla Luna, includerà una componente RPG più marcata, introdurrà il cross-save e segnerà il debutto del gioco su Steam.

Durante la presentazione dello scorso giugno abbiamo già avuto un piccolo assaggio dei nuovi contenuti, ma nelle scorse ore è arriva qualcosa di ancor più consistente. Un nuovo trailer, infatti, ci permette di dare uno sguardo alle nuove ambientazioni lunari che faranno da sfondo alle nuove vicende, che coinvolgeranno una vecchia conoscenza della serie, la misteriosa Eris Morn. I giocatori riconosceranno senza dubbio i panorami e le tipiche architetture che svettano nei crateri del satellite terrestre, che hanno già ampiamente imparato a conoscere nel capostipite del 2014.

Potete visionare il trailer in questione, estrapolato da una trasmissione su Twitch, in calce alla notizia. Ne approfittiamo per segnalarvi che avete ancora qualche giorno per approfittare del bug del Serraglio, che non verrà risolto prima del 9 luglio. Intanto, è anche stata introdotta la quest esotica di Lumina, la prima arma capace di curare i compagni di squadra.