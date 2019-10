Destiny 2 Shadowkeep: come inserire le icone di super e armi nel nickname di Steam

Siete dei grandi appassionati di Destiny 2 e con l'arrivo di Ombre dal Profondo su Steam volete sfoggiare qualche icona del gioco all'interno del vostro nickname? Nessun problema, poiché da oggi è possibile aggiungere le immagini di Super, veicoli, armi e tanto altro nel proprio ID della piattaforma targata Valve.

Il primo passo da seguire per l'aggiunta delle icone nel nicnkame è quello di aprire la pagina principale del negozio di Steam. Nella barra in alto cliccate sul vostro nickname (l'ultima voce a destra) e poi selezionate la voce "Profilo". In questa scheda dovete cliccare sul bottone "modifica profilo" situato in alto a destra, proprio sotto l'indicatore del vostro livello. Vi si aprirà in questo modo una pagina all'interno della quale potrete cambiare diverse informazioni del vostro profilo e la prima di questo lungo elenco è proprio il "nome del profilo". A questo punto aprite il sito con i simboli di Destiny 2 (e tantissimi altri come quelli legati ai controller PlayStation 4 e Xbox One) per poi copiarli ed incollarli all'interno del campo di testo. Non preoccupatevi se le icone non vengono visualizzate e al loro posto appaiono solo dei piccoli rettangoli, una volta avviato il gioco li vedrete correttamente.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida con alcuni consigli su come iniziare a giocare a Destiny 2 Shadowkeep. Avete già scoperto come raggiungere il livello 960 di Destiny 2?