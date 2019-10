Destiny 2 Shadowkeep: come ottenere le Armi Rituali di Avanguardia, Crogiolo e Azzardo

Con la nuova espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo, sono tornate anche le Armi del Pinnacolo, il cui nome ufficiale è ora cambiato in "armi rituali". Cerchiamo quindi di scoprire come fare per ottenere le loro imprese e portarle a termine nel minor tempo possibile.

Il primo passo da compiere è quello di fare una capatina alla Torre, dove bisognerà parlare con il Comandante Zavala, con Lord Shaxx e con il Ramingo. Ciascuno dei tre personaggi avrà per voi un'impresa leggendaria che andrà accettata manualmente

Ecco di seguito tutte le imprese leggendarie e le relative ricompense:

Un Gran Fracasso (Mitragliatrice Mezza Parola) - Avanguardia

Colpi di grazia con mitragliatrice in un assalto

Colpi di grazia con abilità o armi solari in un assalto

Ottieni punti eliminando avversari nel corso di un assalto (attività difficili come i Cala la Notte velocizzeranno il completamento di questo step)

Completare questa impresa non richiede sforzi particolari ed è molto probabile che qualcuno riesca a completarla senza nemmeno accorgersene. Approfittate delle settimane nelle quali i danni solari sono aumentati, procuratevi una mitragliatrice leggera e gettatevi nella mischia.

Fuga Perfetta (Mitraglietta Strategia di Fuga) - Azzardo

Multiuccisioni con mitraglietta in Azzardo

Medaglie ottenute in Azzardo

Ottieni punti eliminando avversari e inviando assedianti alla squadra nemica nel corso di una partita di Azzardo

Si tratta anche in questo caso di un'impresa piuttosto semplice da completare e che richiede solo un po' di pazienza, dal momento che accumulare medaglie in Azzardo potrebbe essere un processo molto lungo. Assicuratevi sempre di essere i primi giocatori a depositare un minimo di 5 particelle, ad eliminare 20 nemici senza morire e a liberare le aree dai nemici con la Super per accaparrarvi 3 o 4 medaglie in una partita.

Ricognizione di Fuoco (Fucile da ricognizione Coltello da Lancio di Randy) - Crogiolo

Colpi di grazia con fucile da ricognizione in Crogiolo (le multiuccisioni forniscono progressi bonus)

Guadagna 2100 Punti Gloria nella modalità competitiva del Crogiolo

Ottieni medaglie e sconfiggi i nemici nel Crogiolo

Potrebbe trattarsi di un'impresa non semplicissima per chi non ama i fucili da ricognizione ma è comunque alla portata di tutti a differenza di quanto visto lo scorso anno con Vetta e Asceta. Il secondo step richiede infatti di accumulare semplicemente Punti Gloria e non di raggiungere il grado Bestiale, ciò significa che le sconfitte non influiranno negativamente sul contatore.



Va precisato che, esattamente come le imprese della Stagione della Ricchezza, le quest elencate sopra sono uniche per tutti e tre i vostri personaggi e i loro progressi saranno quindi condivisi.



