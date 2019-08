Destiny 2 Shadoweep: un'immagine ci mostra le nuove armature lunari

Nelle ultime ore Bungie ha pubblicato alcune nuove immagini della prossima espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo, grazie alle quali è possibile scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sull'avventura che ci riporterà sulla Luna.

Il primo di questi screenshot ci permette di avere un assaggio del loot in arrivo con Shadowkeep e, per la precisione, ci mostra un nuovo set per ciascuna delle classi presenti nel gioco: Cacciatore, Stregone e Titano. Per quello che riguarda i primi due, le armature sembrano piuttosto spaventose e ricordano per certi versi l'alveare. Il Titano, invece, indossa un'armatura che lo rende molto simile ad un astronauta. In un altro scatto, invece, possiamo vedere la presenza sulla Luna degli stessi carri armati utilizzati nel corso della Guerra Rossa. È quindi molto probabile che nel corso della lotta ai nuovi nemici i Guardiani possano tornare ad utilizzare i potenti veicoli per contrastarli.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul cross-save di Destiny 2, in arrivo nel corso dell'estate, vi ricordiamo che Shadowkeep è stato posticipato e arriverà quindi in ritardo su Steam con la versione free to play New Light.

Sapevate che le imprese di Vetta e Wendigo di Destiny 2 verranno semplificate a breve?