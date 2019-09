Destiny 2 Shadoweep: ecco le nuove armature di Luna, Iron Banner, Eververse e Raid

Se siete curiosi di vedere tutte le armature leggendarie più importanti tra quelle in arrivo con Destiny 2: Ombre dal Profondo, allora non potete assolutamente perdervi queste nuove immagini pubblicate da Bungie.

Nel nuovo Settimanale degli sviluppatori, infatti, non solo sono state ricordate tutte le principali modifiche in arrivo per Crogiolo, Super e moltiplicatori di danno, ma sono state finalmente svelate le armature leggendarie che si potranno ottenere partecipando ad attività come lo Stendardo di Ferro e la nuova Incursione.

Ecco di seguito l'elenco completo delle armature mostrate e come ottenerle:

Dreambane: per ottenere i pezzi di questo set bisogna completare delle attività sulla Luna, la nuova area di pattuglia

Garden of Salvation: il set prende il nome proprio dalla nuova Incursione, pertanto dovrete completarla per ottenere i vari pezzi

Substitutional: si tratta dell'armatura che si ottiene con il nuovo Pass Stagionale di Destiny 2

Phenotype Plasticity: per ottenere questa armatura non dovrete far altro che avanzare di livello nella versione Premium del pass. Si tratta di una serie di ornamenti che possono essere applicati a qualsiasi armatura e non possiedono quindi statistiche proprie

Volontà di Ferro: come avrete già intuito dal nome, questo è il nuovo set dello Stendardo di Ferro e bisognerà attendere l'arrivo di Lord Saladin alla Torre per iniziare a sbloccarne i vari pezzi

Empyrean Cartographer: anche in questo caso si tratta di ornamenti, ovvero di skin da applicare a qualsiasi pezzo d'armatura. Questa serie di oggetti andrà necessariamente acquistata nell'Eververse con l'Argento o con la Polvere Luminosa, dal momento che i vari pezzi verranno messi in vendita a rotazione settimanale

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi ad una galleria d'immagini con protagonisti i set d'armatura in questione.

Vi ricordiamo che Ombre dal Profondo arriverà il prossimo 1 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nella stessa data il gioco passerà da Battle.net a Steam, piattaforma sulla quale farà il proprio debutto anche la versione free to play intitolata Destiny Una Nuova Luce.