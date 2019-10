Destiny 2 Shadowkeep: arriva la modalità Momentum Control, prime modifiche ai Trionfi

Puntuale come sempre, nelle ultime ore è stato pubblicato l'ultimo Settimanale di Casa Bungie, nel quale la software house di Seattle ha illustrato alcune delle novità in arrivo su Destiny 2: Ombre dal Profondo e che coinvolgeranno soprattutto gli utenti "New Light".

La prima novità riguarda l'introduzione di una nuova modalità a tempo nel Crogiolo chiamata Momentum Control, la quale propone caratteristiche diametralmente opposte a quelle viste in Pandemonio. Se l'altra modalità era incentrata tutta sulle Super, questa verte principalmente sull'utilizzo delle armi da fuoco e presenterà:

respawn immediato

danni delle armi aumentato

maggiore resistenza durante la super

possibilità di ricaricare abilità corpo a corpo, granata e super eliminando gli avversari

frequente comparsa di munizioni pesanti, in grado di eliminare gli avversari con grande facilità

niente radar

la conquista delle zone è molto veloce e garantisce molti più punti ad ogni uccisione

In attesa di poter provare questa nuova modalità, che arriverà la prossima settimana, vi ricordiamo anche che a breve verranno implementati dei drastici cambiamenti ai Trionfi. Non sarà infatti più possibile sbloccare i Trionfi precedenti all'uscita di Shadowkeep e quelli stagionali non potranno essere completati al di fuori della stagione.

Bungie ci ha anche ricordato che con il prossimo reset di martedì 29 ottobre 2019 arriveranno l'evento di Halloween "Festa delle Anime Perdute", il nuovo dungeon e la quest exotica di Xenofagia, la mitragliatrice pesante alimentata da un insetto alieno. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la nuova impresa dovrebbe dare una certa libertà ai giocatori, che potranno scegliere in quale modalità completare gli obiettivi necessari ad ottenere l'arma.

