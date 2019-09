Destiny 2 Shadowkeep: Bungie ha pubblicato lo spettacolare trailer di lancio

A ormai pochi giorni dal debutto della nuova corposa espansione, Bungie delizia tutti i Guardiani di Destiny 2 con il trailer di lancio dedicato a Shadowkeep, nuovo contenuto aggiuntivo che promette di rinnovare ed amplificare l'esperienza di gioco offerta dal noto looter-shooter Sci-Fi.

All'interno dello spettacolare filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, vengono presentate sommariamente tutte le novità in arrivo con questa nuova espansione che ci porterà nuovamente ad entrare in azione sul suolo lunare. Tra le aggiunte troviamo nuove attività e quest esotiche, un dungeon inedito, la Stagione dell'Intramontabile, la nuova Incursione "Garden of Salvation", nuove finisher, e molto altro ancora.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Destiny 2: Ombre dal Profondo sarà disponibile su PC (vi rimangono ancora alcuni giorni per effettuare il passaggio gratis a Steam), PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'1 ottobre 2019. Sabato 28 settembre si svolgerà il Destiny 2 Meet Up presso lo stand dei C07 dei Qlash al Padiglione 16 della Milan Games Week: ad aspettarvi ci sarà GiornoGaming, nostro attivo collaboratore ed esperto dell'universo plasmato dai ragazzi di Bungie. In attesa dell'arrivo dell'espansione, vi invitiamo ad approfondire la lore legata all'Oscurità attraverso il nostro speciale dedicato all'universo narrativo di Destiny.