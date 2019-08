Destiny 2 Shadowkeep: Bungie svela in video la Stagione dell'Intramontabile

Gli sviluppatori di Bungie approfittano dell'Opening Night Live per presentare la Stagione dell'Intramontabile di Destiny 2: Ombre dal Profondo con uno splendido video in cinematica che si focalizza sui Vex, le creature protagoniste del primo contenuto stagionale di Shadowkeep.

Le poche informazioni offerteci dagli autori statunitensi con il cinematic trailer della GC 2019 ci ricordano che "Il Giardino della Salvezza è solo l'inizio", suggerendo così il ritorno in grande stile dei Vex con una serie tutta nuova di avventure che coinvolgeranno i Guardiani dell'ultima Città della Terra attraversando i principali pianeti del Sistema Solare.

Il filmato ci ricorda inoltre che tutti coloro che acquisteranno Ombre dal Profondo otterranno anche il Pass Stagionale e, conseguentemente, potranno cimentarsi con le sfide offerte dalla Stagione dell'Intramontabile che avranno ufficialmente inizio il prossimo 5 ottobre.

Nell'attesa di capire quali saranno i contenuti che caratterizzeranno la prima Stagione di Shadowkeep, vi ricordiamo che il lancio di Destiny 2: Ombre dal Profondo è previsto per l'1 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, diversamente dalla versione per Google Stadia attesa per l'apertura del servizio in game streaming di Big G che ricordiamo essere prevista qui in Italia per il mese di novembre.