Destiny 2 Shadowkeep: come completare 'Occhi sulla Luna' e accedere all'Offensiva Vex

Come avrete sicuramente notato, il mondo di Destiny 2: Ombre dal Profondo ha subito alcuni importanti cambiamenti con il debutto dell'Incursione Giardino della Salvezza, dal momento che i Vex hanno preso d'assalto la Luna ed è possibile affrontarli nella nuova modalità chiamata Offensiva Vex.

Per poter accedere alla nuova modalità di gioco, però, è necessario completare alcuni incarichi in giro per i pianeti, scopriamo quindi tutto ciò che c'è da fare per poter eliminare un po' di Vex ed ottenere le nuove armi a tema.

Campagna di Ombre dal Profondo

Il primo step verso l'Offensiva Vex consiste nel completare almeno la prima missione della nuova campagna sulla Luna. Non dovrebbe essere particolarmente impegnativo e siamo sicuri che molti di voi abbiano già portato a termine questo obiettivo da qualche giorno.

Parlate con Ikora Ray

A questo punto dirigetevi alla Torre per fare una chiacchierata con Ikora Ray, capo dell'Avanguardia degli Stregoni, la quale vi parlerà degli avvistamenti di Vex sulla Luna e vi assegnerà l'impresa intitolata Occhi sulla Luna.

A caccia di Vex

Una volta raccolta l'impresa non dovete far altro che andare sulla Luna, dove le inquietanti creature robotiche arriveranno di tanto in tanto attraverso delle tempeste, le quali però non sembrano essere particolarmente frequenti. Le zone colpite dalle tempeste in questione sono tre e, tra queste, troviamo anche la Bocca dell'Inferno. Posizionatevi lì e attendete che arrivino gli avversari per dargli una lezione e procedere nella quest. L'obiettivo richiede di eliminare ben 100 Vex e non dovrebbe essere molto difficile visto il numero di nemici che arrivano con le tempeste.

Se avete completato correttamente tutti gli step precedenti dovrete ora andare a parlare con Eris Morn, la quale vi darà un oggetto e vi permetterà anche di accedere alla modalità Offensiva Vex dal menu delle Destinazioni, così da avanzare anche nell'impresa Occhi sulla Luna.

