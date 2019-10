Destiny 2 Shadowkeep: come ottenere Amante del Rischio e il suo Catalizzatore

Avete iniziato a giocare da poco a Destiny 2, magari in occasione del lancio di Ombre dal Profondo, e desiderate aggiungere al vostro equipaggiamento un'arma esotica? Allora dovreste seguire i nostri consigli su come ottenere in pochi passi la mitraglietta Amante del Rischio e il suo Catalizzatore.

Il primo step verso l'arma consiste nel fare visita all'armaiolo sulla Torre dopo aver completato almeno la prima missione della campagna di Shadowkeep. Parlate quindi con Banshee, che vi assegnerà l'impresa esotica chiamata Gioia nella Sofferenza.

Gli obiettivi della quest sono molto semplici e richiedono il completamento delle seguenti attività:

Settore perduto nella Z.M.E.

Evento pubblico in versione Eroica

Cala la Notte

Si tratta in tutti e tre i casi di sfide molto semplici che possono essere portate a termine nel giro di una mezz'oretta. Lo step successivo vi chiederà invece di recarvi nella Zona Morta Europea, dove noterete l'icona di una nuova missione: raggiungetela e interagite con l'oggetto per iniziarla.

Se avete giocato il precedente capitolo vi renderete subito conto di essere in un luogo familiare, ovvero il Cosmodromo. In questo storico posto dovrete eliminare un Camminatore e un paio di Capitani per poi superare una brevissima fase platform che vi permetterà di raggiungere una cassa di Cayde-6 con all'interno Amante del Rischio. Al termine della missione riceverete anche il Catalizzatore, il quale potrà essere inserito nell'arma solo dopo aver completato un obiettivo.

