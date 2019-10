Destiny 2 Shadowkeep: come ottenere l'arco esotico Soffio del Leviatano

I giocatori di Destiny 2: Ombre del Profondo possono dedicarsi all'impresa esotica "Fate gli Archi, non la Guerra". In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla e come completarla, in modo da ottenere l'arco esotico Soffio del Leviatano.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per trovare e completare l'impresa dell'arco esotico Soffio del Leviatano.

Dove avviare l'impresa "Fate gli Archi, non la Guerra"

Per accedere all'impresa esotica "Fate gli Archi, non la Guerra" è necessario possedere l'espansione Ombre dal Profondo. In caso contrario, infatti, non sarete in grado di accedere alla quest. Per avviare l'impresa dovete far visita all'armaiolo Banshee-44 alla Torre, parlare con lui e visitare il suo laboratorio segreto. L'ingresso si trova nell'Hangar, salendo verso la zona sovrastante grazie alle scalette presenti sulla destra.

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, dopo aver analizzato la vetrina del laboratorio otterrete l'impresa "Fate gli Archi, non la Guerra". Adesso non vi resta che completarla per ottenere l'arco esotico Soffio del Leviatano.

Come completare "Fate gli Archi, non la Guerra" e ottenere Soffio del Leviatano

Per portare a termine l'impresa vi basta completare i seguenti step:

Portate a termine 2 Calvario a livello 750, o 4 partite di Azzardo Eccelso. Non cambierà nulla se vincerete o se perderete, vi basterà semplicemente completare i match.

Eliminate 100 Vex o 100 Cabal utilizzando un Arco qualsiasi. Potete farlo ovunque, anche sul Leviatano, nei settori perduti, in pattuglia e così via. Per velocizzare le cose vi consigliamo di affrontare l'offensiva Vex sulla Luna.

Completate l'Assalto rivisitato nella Zona Morta Europea di Bracus Zan. Si tratta di una versione più difficile dell'assalto con livello Potere consigliato pari a 900, e i seguenti modificatori: danni elementali raddoppiati su di voi, Ferro (i nemici non risentono dei colpi) e Black Out (niente Radar e aumento dei danni corpo a corpo inflitti dai nemici).

Dopo aver portato a termine questi passaggi, non vi resta che tornare da Banshee-44 alla Torre per riscattare l'arco esotico Soffio del Leviatano. Ricordiamo che l'arco in questione ha i seguenti perk: Cacciatore di puntate (spara un grosso e pesante proiettile che stordisce i nemici senza scudo. Potente contro i campioni inarrestabili) e Sospiro del Leviatano (se si tende al massimo, questo dardo crea una forte esplosione percussiva che sbalza i nemici all'indietro).

Parlando invece dei prossimi eventi in programma per lo shooter di Bungie, ricordiamo che la Festa delle Anime Perdute 2019 di Destiny 2 potrebbe essere in arrivo martedì 29 novembre.