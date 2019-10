Destiny 2 Shadowkeep: come ottenere il lanciarazzi esotico Portatore di Morte

Una delle armi esotiche più interessanti tra quelle disponibili in Destiny 2: ombre dal Profondo, ovvero il lanciarazzi Portatore di Morte, può essere aggiunto alla propria collezione semplicemente portando a compimento un'impresa. Scopriamo quindi come fare per ottenerne la quest e completare ogni singolo step.

Ottenere l'Impresa Esotica



Per aggiungere l'impresa del Portatore di Morte nella relativa schermata bisognerà completare la campagna di Ombre dal Profondo. A questo punto Eris Morn ci affiderà un'impresa leggendaria intitolata Ricordo di Sai Mota, la quale vi chiederà di accedere alla camera del nucleo di sistema. Per poter avere accesso a questa stanza dovrete prima portare a termine la taglia di Eris chiamata "Speleologia Lunare", che chiede al giocatore di far visita ad ogni singolo Settore Perduto sulla Luna per ottenere il Frammento di Dati Firewall, oggetto chiave. Una volta in possesso del Frammento entrate nel Settore Perduto Comunione R1 (Porto del Tormento) e, al termine del dungeon, entrate nel corridoio color oro situato sulla parete per poi aprire la porta sigillata.



Frammenti di Collana



Il vostro nuovo obiettivo è quello di raccogliere dei frammenti di collana sconfiggendo gli Incubi sulla Luna con abilità ad Arco. Recatevi quindi al Porto del Tormento ed eliminate i potenti nemici con Super, Granate e Corpo a Corpo della vostra sottoclasse ad Arco, magari aiutandovi con qualche armatura esotica che aiuta la loro rigenerazione. Va precisato che al completamento di questo step vi verrà dato non solo l'Impresa Esotica "Facoltà del Teschio" ma anche un pezzo d'equipaggiamento potente, quindi assicuratevi di aver già raggiunto il soft cap, ovvero il livello potere 900, prima di procedere.



Cerchio delle Ossa



Il prossimo step dell'impresa è molto semplice e richiede semplicemente di completare una missione ambientata nel Cerchio delle Ossa. Seguite l'indicatore sulla mappa fino a raggiungerlo e completate la missione e per procedere allo step successivo.



Sinfonia di Morte



Il nuovo step dell'Impresa Esotica chiede di di raccogliere un Osso Infestato, un Osso Rituale ed il Midollo del collezionista di ossa. Il primo oggetto si può ottenere completando un evento pubblico alla Bocca dell'Inferno, mentre il secondo sconfiggendo il boss ed aprendo la casa del Settore Perduto Rivelazione R1 presso il Porto del Tormento. Per il Midollo, invece, dovrete recarvi all'Ancora della Luce ed attendere che appaia un boss chiamato "Collezionista di Ossa", ovvero un accolito piuttosto semplice da far fuori.



Fortezza Scarlatta



Per progredire nella quest dovrete ora avviare dal menu delle Destinazioni l'assalto ambientato nella Fortezza Scarlatta ed eliminare il boss chiamato Suprema Direttrice Sulmakta. Nelle fasi finali dell'assalto, poco prima del boss, dovrete affrontare una sezione a bordo di un'ascensore. Alla seconda volta in cui l'ascensore si fermerà dovrete guardare alla vostra destra in cerca della maliarda e andargliene a dire quattro. Assicuratevi che ogni Guardiano presente nella squadra la colpisca almeno una volta o ci sarà il rischio che qualcuno possa non avanzare nell'impresa.



Sofferenza Registrata



Questo è l'unico step dell'impresa che richiede un po' di grind, dal momento che dovrete accumulare Sofferenza eliminando i nemici "normali" (quelli con l'indicatore della vita rosso), Urla di dolore eliminando nemici d'élite o mini-boss e Urla di agonia con l'uccisione di boss. Dal momento che con l'eliminazione di nemici sulla Luna potete ottenere progressi bonus, il consiglio è quello di portare a termine questa fase della quest al Porto del Tormento, dove soprattutto le ultime due registrazioni avanzeranno molto più velocemente grazie ai nemici di alto livello che appaiono continuamente.



La Cantamorte



A questo punto non dovrete far altro che completare la nuova missione apparsa sulla mappa e ambientata sempre nel Cerchio delle Ossa. L'obiettivo di questa missione è quello di eliminare Ir Airam la Cantamorte e il livello potere consigliato per affrontarla è il 920.



Una volta fatta fuori la maliarda vi toccherà tornare nuovamente da Eris Morn, che vi darà finalmente il Portatore di Morte. Per chi non lo sapesse, si tratta di un lanciarazzi esotico molto particolare, i cui razzi vanno fatti detonare manualmente con la pressione di un tasto e, al momento dell'esplosione, sprigioneranno una serie di dardi da vuoto.



In attesa di scoprire i dettagli su altre quest esotiche, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida alle armi rituali di Destiny 2 Shadowkeep.