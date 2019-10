Destiny 2 Shadowkeep: come ottenere il set completo dell'Onirica Sventura

Volete ottenere l'intero set d'armatura dell'Onirica Sventura che indossano i Cacciatori, gli Stregoni e i Titani delle immagini promozionali di Destiny 2: Ombre dal Profondo? Allora dovrete completare una serie di mini-obiettivi per conto di Eris Morn.

Ecco di seguito tutti gli step da completare per ottenere i singoli componenti del set:

Essenza della disperazione (Marchio dei Titani, Patto degli Stregoni e Mantello dei Cacciatori):

Aggiungere al proprio inventario l'oggetto di classe non è complesso e richiede di andare sulla Luna e compiere azioni come raccogliere Filamenti d'Elio, aprire forzieri e completare pattuglie, eventi pubblici e settori perduti.

Essenza del tormento (Stivali):

Per ottenere gli stivali non dovete far altro che portare a termine le taglie giornaliere proposte da Eris Morn nell'area di pattuglia lunare.



Essenza dell'orgoglio (Casco):

Questo step richiede di uccidere gli incubi nel sistema solare. Entrate in un Settore Perduto (Titano, Io, Nessus e Zona Morta Europea) ed eliminate i boss aggiuntivi che accompagnano quello principale e che solitamente appaiono più volte durante lo scontro, così da velocizzare i progressi. Evitate di uccidere incubi sulla Luna, dal momento che non vi faranno avanzare nella quest.

Essenza della solitudine (Guanti):

Completare questo step non è assolutamente difficile, dal momento che richiede semplicemente di uccidere i caduti sulla Luna.

Essenza del terrore (Torso):

In maniera molto simile all'essenza della solitudine dovrete eliminare dei nemici sulla Luna, in particolare l'alveare. Andate in giro a seminare morte e distruzione per qualche minuto e il gioco è fatto.



Al completamento di ciascuna delle imprese dovrete recarvi al Santuario, ovvero l'area in cui è presente Eris Morn e poi interagire con il leggio dell'incantamento, così da ottenere il pezzo d'armatura relativo all'essenza che avete completato.

Vi ricordiamo inoltre che nel caso in cui doveste smontare per sbaglio uno dei pezzi di questo set vi sarà data l'opportunità di riacquistarli da Eris Morn, ma solo dopo aver completato tutte e 5 le imprese elencate sopra.

