Destiny 2 Shadowkeep: come raggiungere il Livello Potere 960

Con l'uscita di Destiny 2: Ombre dal Profondo è anche ricominciata la scalata al Livello Potere massimo da parte dei Guardiani di tutto il mondo, che sono in cerca di qualsiasi fonte di Engrammi Potenti per poter guadagnare qualche punto e arrivare meglio preparati all'Incursione Giardino della Salvezza.

Cerchiamo quindi di riassumere in pochi e semplici passi tutto ciò che va fatto dal primo avvio dell'espansione ambientata sulla Luna per raggiungere nel minor tempo possibile il livello massimo, ovvero il 960.

Raggiungere il Livello Potere 900

Il primo step della corsa al level cap consiste nel semplicissimo raggiungimento del cosiddetto "soft cap", fissato questa volta al Livello Potere 900. Con soft cap intendiamo quel livello che può essere raggiunto agilmente anche solo raccogliendo pezzi d'equipaggiamento blu dalle attività meno importanti. Fino a quando non arriverete al 900 vi basterà aprire i forzieri degli Eventi Pubblici, completare Assalti dell'Avanguardia o Settori Perduti per ottenere oggetti blu di potere superiore al vostro. Il nostro consiglio è quello di non completare la campagna prima di aver raggiunto questo primo traguardo, poiché rischiate di sprecare la vostra prima ricompensa "potente". Lo stesso vale per le ricompense del pass stagionale, le quali non andrebbero raccolte subito ma solo nel momento del bisogno, visto che il loro livello andrà aumentando man mano che migliorerete il vostro inventario.

Step 2 completare attività con armamento potente

Quando ogni singolo pezzo d'armatura e ogni arma presente nella schermata del vostro personaggio hanno valore pari o superiore a 900, i metodi elencati sopra non avranno più effetto e bisognerà cercare altrove nuovi pezzi d'equipaggiamento. Dovrete in particolare cercare tutte le attività che hanno come ricompensa degli Engrammi Potenti di Grado 1 (con Livello Potere +3 rispetto al vostro), Grado 2 (con Livello Potere +4 rispetto al vostro) e Grado 3 (con Livello Potere +5 rispetto al vostro). Tra queste attività troviamo le sfide settimanali di Hawthorne, di Ikora, del Crogiolo, di Azzardo e tante altre. Ogni volta che tutti i vostri oggetti avranno un valore uguale o molto simile è consigliabile partire dalle sfide di Grado 3, sebbene sia quasi impossibile completarle nel corso della prima settimana di gioco.

Al momento è anche possibile ricevere oggetti del proprio livello, utili nel caso in cui uno dei vostri armamenti fosse di livello molto più basso degli altri, consegnando materiali a Devrim Kay nella Zona Morta Europea. Non è da escludere che si tratti di un bug, quindi vi conviene approfittare prima che Bungie possa correre ai ripari, tenendo bene in mente che ci vorranno moltissimi materiali prima di riuscire ad ottenere un engramma leggendario dal mercante.

Non dimenticate inoltre di riscattare l'Engramma Potente gratuito di Destiny 2, disponibile sul sito ufficiale per chiunque abbia un account su Bungie.net.

Secondo e terzo personaggio

Una volta completate tutte le attività settimanali con il primo personaggio, non dovrete far altro che portare tutte le armi con il Livello Potere più alto sul secondo e iniziare tutto il processo nuovamente. Di tanto in tanto controllate anche le collezioni, poiché potreste recuperare qualche pezzo d'armatura di livello più alto rispetto a quello in vostro possesso. In questi casi è meglio recuperarli di colore verde, bianco o blu, così da ridurre al minimo la spesa e non sprecare risorse utili come i Frammenti Leggendari.

Artefatto Stagionale

Per poter aumentare il proprio ulteriormente il vostro Livello Potere potete anche sfruttare le potenzialità dell'Artefatto Stagionale. L'oggetto, che si sblocca al livello 6 del pass stagionale, permette di aumentare lentamente il proprio livello semplicemente accumulando esperienza e i suoi benefici si applicano auotaticamente a tutti i personaggi presenti sull'account.

