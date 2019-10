Destiny 2 Shadowkeep: come riscattare i bonus preorder

Avete prenotato Destiny 2 Ombre dal Profondo e non sapete come riscattare i bonus preorder o i contenuti esclusivi della Deluxe Edition? Nessun problema, poiché in questa breve guida vi spiegheremo come fare per aggiungere tutto al vostro account.

A differenza di quanto avviene solitamente con i bonus legati alla prenotazione di un prodotto, gli oggetti extra di Destiny 2: Ombre dal Profondo si possono ottenere solo ed esclusivamente dopo aver portato a termine la prima missione della campagna ambientata sulla Luna. Una volta portata a compimento la missione andate a parlare con Eris Morn, vecchia conoscenza dei Guardiani che vi darà l'esclusivo ornamento per il lanciarazzi esotico Volpe a due code.

Se siete in possesso dell'edizione Deluxe del gioco, ovvero quella contenente anche l'annual pass 3, riceverete oltre al decoro anche i seguenti oggetti per la personalizzazione:

Emote esotica Sussurri

Involucro di Spettro esotico di Eris Morn

Emblema Presagio Ottenebrato

Sapevate che Destiny 2 Shadowkeep è il più venduto del momento su Steam? Vi ricordiamo inoltre che Destiny 2 Una Nuova Luce è disponibile gratis su PC, PS4 e Xbox One.