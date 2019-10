Destiny 2 Shadowkeep: come sbloccare l'impresa esotica del Divinità

Quella di ieri sera è stata una serata molto importante per tutti i giocatori di Destiny 2: Ombre dal Profondo non solo per via del debutto del Giardino della Salvezza, ma anche per l'arrivo dei Vex sulla Luna e della possibilità di dare il via alla nuova impresa esotica del Divinità.

Per iniziare la quest che vi porterà ad ottenere il fucile laser del nuovo raid dovrete andare a farvi un giretto sul suolo lunare. Raggiungete innanzitutto il Porto del Tormento e cercate un ponte rosso a sud di questa zona della Luna. Oltre passate il ponte fino a raggiungere un'area non presente sulla mappa e chiamata "Campo di battaglia lunare". Una volta arrivati in questo enorme spazio aperto dirigetevi subito a sinistra, dove troverete l'ingresso di una piccola caverna. Procedete in fondo al cunicolo per poi ritrovarvi in una grande stanza con un portale Vex in fondo e numerosi nemici. Eliminate ogni singola minaccia Vex, incluso il pericoloso Minotauro, che alla sua morte lascerà cadere un engramma esotico. Raccogliete l'oggetto giallo per aggiungere l'impresa nell'apposita schermata, così da iniziare il lungo percorso che vi consentirà di ottenere il fucile laser Divinità.

