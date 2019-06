Destiny 2 Shadowkeep: il cross-save su PS4 è stato aggiunto all'ultimo minuto

Poche ore fa, Bungie ha finalmente svelato al mondo Shadowkeep, nuova espansione di Destiny 2 che includerà una componente RPG più marcata, sarà stand-alone e, soprattutto, includerà il supporto al cross-save tra PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

La presenza del cross-save, in realtà, era già stata svelata da alcune indiscrezioni circolate in rete nella giornata di ieri, nonostante il sempre ben informato Jason Schreier di Kotaku fosse dubbioso nei confronti dell'implementazione su PS4. A quanto pare, non aveva tutti i torti: Bungie è riuscita ad ottenere il consenso di Sony all'ultimo momento, poco prima dell'annuncio avvenuto oggi. A tal proposito è tornato sulla questione lo stesso Schreier: "Ieri, Kotaku ha affermato che il cross-save su PS4 era in dubbio. Questo perché era davvero così. In quel momento, Bungie stava incontrando Sony in preparazione del grande annuncio di oggi, stando a 3 persone informate sui fatti. La domanda era: Sony darà il consenso al cross-save su PS4? All'ultimo minuto possibile, Sony ha detto sì, per la felicità di Bungie e di tutti i giocatori che vorrebbero cambiare piattaforma".

L'espansione Shadowkeep verrà pubblicata il prossimo 15 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (Battle.net) e sarà disponibile al lancio di Stadia. Sulla piattaforma di Google arriverà anche il titolo base assieme alle precedenti espansioni grazie a Destiny 2: The Collection.