Destiny 2 Shadowkeep ha una data d'uscita, avrà una componente RPG più marcata

A pochi minuti dall'annuncio ufficiale durante la diretta dedicata a Google Stadia, ecco che Bungie svela ulteriori dettagli sull'attesissimo Shadowkeep, contenuto aggiuntivo che darà il via all'Anno 3 di Destiny 2.

Ad accompagnare il trailer, che ci mostra il ritorno di Eris Morn come predetto in alcuni leak nella giornata di ieri, è arrivata anche la data d'uscita ufficiale. Shadowkeep arriverà infatti il prossimo 15 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (Battle.net) e sarà disponibile al lancio di Stadia. Esattamente come visto poi nell'Anno 2, l'espansione sarà accompagnata da un nuovo Annual Pass, il cui prezzo e numero di mini-espansioni è ancora un mistero.

Per quanto riguarda invece le primissime informazioni sul gameplay di Shadowkeep, Bungie promette una presenza maggiore della componente ruolistica e, per i fan della Torre, una maggiore attenzione verso la componente social. È molto probabile quindi che nella nuova espansione ci sia un'area social completamente nuova e con all'interno nuove attività che intratterranno i Guardiani tra un assalto e un raid.

Vi ricordiamo che tra le novità in arrivo a settembre dovrebbe esserci anche il cross-save di Destiny 2, che permetterà ai giocatori di passare finalmente da una piattaforma all'altra mantenendo i progressi.