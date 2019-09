Destiny 2 Shadowkeep: Deluxe Edition e pass stagionali, facciamo il punto della situazione

Con l'introduzione di pass stagionali simili a quelli visti in titoli come Fortnite Battaglia Reale, Dauntless e Call of Duty: Black Ops 4, i giocatori di Destiny 2 stanno facendo fatica a comprendere con precisione come fare ad accedere a tutti i contenuti in arrivo nel corso dell'Anno 3.

Per semplificarvi la vita abbiamo quindi deciso di riassumere quali sono i contenuti ai quali potrete accedere acquistando le varie edizioni del gioco disponibili per il preorder, così da non perdervi nessuno dei DLC in arrivo.

Partiamo con l'edizione standard di Destiny 2: Ombre dal Profondo, la quale vi darà accesso esclusivamente ai contenuti della Stagione dell Intramontabile, ovvero:

Nuova campagna PvE

Imprese Esotiche di Xenofagia e Soffio del Leviatano

Incursione Giardino della Salvezza

Nuova modalità Offensiva Vex

Cacce all'Incubo

Nuovo dungeon

Pass Stagionale della Stagione dell'Intramontabile

Chiunque acquisterà la versione standard dell'espansione potrà poi procedere all'acquisto delle prossime stagioni dell'Anno 3, le quali potranno essere acquistate anche singolarmente.

Se invece non volete perdervi assolutamente nulla, dovrete effettuare l'acquisto della Deluxe Edition, al cui interno troverete tutti i contenuti elencati sopra con in aggiunta una serie di bonus preorder a tema Eris Morn e ogni singola stagione dell'Anno 3. Ciò significa che non dovrete più sborsare un solo centesimo fino al prossimo settembre 2020 e che i "pass battaglia" in arrivo con le prossime stagioni saranno inclusi nel prezzo.

Pare inoltre che l'acquisto e i progressi dei singoli pass stagionali godano del cross-buy, trattandosi di contenuti acquistabili con l'Argento e quindi non legati alle licenze delle varie piattaforme. Non sappiamo ancora con certezza il funzionamento di tale sistema e bisognerà attendere i prossimi giorni per scoprirlo nel dettaglio.

Per quello che riguarda invece i contenuti offerti in Destiny New Light, il pacchetto gratuito disponibile anch'esso da domani alle ore 19:00 italiane, potete guardare l'infografica presente sulle nostre pagine con tutti i dettagli.