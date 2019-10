Destiny 2 Shadowkeep: disponibile l'impresa esotica dell'arco Soffio del Leviatano

Come promesso da Bungie a ridosso dell’uscita di Ombre dal Profondo, la nuova Impresa Esotica utile a sbloccare l’arco pesante Soffio del Leviatano è finalmente disponibile.

Per iniziare la quest non dovete far altro che recarvi dal buon Banshee-44, l’armaiolo, il quale vi chiederà di fare una capatina al suo laboratorio segreto della Torre come primo step. Ottenere l’arma non dovrebbe essere particolarmente difficile e tra gli step della quest troviamo richieste come il completamento di Assalti o partite di Azzardo e uccisioni precise di Cabal o Vex con un qualsiasi arco.

Se state avendo difficoltà nel reperire la stanza segreta sulla Torre potete dare un’occhiata al filmato che trovate in calce alla notizia, all'interno del quale potete vedere l’intero percorso che vi porterà proprio nel laboratorio di Banshee-44.

Vi ricordiamo che, a differenza di tutti gli altri archi, il Soffio del Leviatano è un’arma pesante che richiede quindi munizioni viola per poter essere utilizzata.

Ecco di seguito i perk dell’arma:

Cacciatore di puntate: spara un grosso e pesante proiettile che stordisce i nemici senza scudo. Potente contro i campioni inarrestabili

spara un grosso e pesante proiettile che stordisce i nemici senza scudo. Potente contro i campioni inarrestabili Sospiro del Leviatano: se si tende al massimo, questo dardo crea una forte esplosione percussiva che sbalza i nemici all'indietro

