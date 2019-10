Destiny 2 Shadowkeep: un emblema svela il ritorno della Foresta Infestata

Nonostante Bungie non abbia ancora svelato nessuna informazione circa l'evento a tema Halloween che sta per arrivare in forma gratuita per tutti i giocatori di Destiny 2, qualcuno è riuscito a carpire un indizio sull'esclusiva modalità a tempo.

Dando un'occhiata alla descrizione del vecchio emblema della Foresta Infestata, possiamo chiaramente leggere dei riferimenti al suo ritorno nell'evento di Halloween 2019. L'emblema in questione segnala infatti sia i nemici eliminati nello spaventoso dungeon nell'Anno 2 che quelli dell'Anno 3. Inutile dire che non si ha alcun indizio circa i possibili cambiamenti che coinvolgeranno questa modalità, così come non si conoscono le ricompense che verranno elargite ai Guardiani che riusciranno a superare con successo la sfida proposta. Lo scorso anno è stato possibile riscattare un fucile d'assalto con Livello Potere massimo e non è da escludere che anche questa volta venga data un'arma di potere 960, utilissima per chi fatica a raggiungere il level cap.

In attesa di un annuncio da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che questa sera Lord Saladin è tornato alla Torre per dare il via al primo Stendardo di Ferro di Destiny 2 Ombre dal Profondo, durante il quale potrete ottenere un nuovo set d'armatura per ogni classe.