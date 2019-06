Destiny 2 Shadowkeep sarà stand alone: confermato il cross save tra tutte le piattaforme

Gli autori Bungie confermano le voci di corridoio e annunciano che Destiny 2 Shadowkeep sarà proposto come un gioco stand alone: l'espansione che inaugurerà l'Anno 3 di questo iconico FPS sci-fi non richiederà perciò l'acquisto del titolo base o dei successivi DLC, come I Rinnegati e il suo Pass Annuale.

L'altra grande novità legata a Shadowkeep è rappresentata dal cross save: la progressione dell'esperienza di gioco dei Guardiani sarà gestita in maniera unificata, di conseguenza si potrà giocare a Shadowkeep su qualsiasi sistema e continuare l'avventura a prescindere dalla piattaforma scelta.

La nuova funzionalità di cross save, ovviamente, sarà accessibile agli acquirenti di Shadowkeep ma coinvolgerà anche gli utenti della versione base di Destiny 2 e coloro che hanno acquistato I Rinnegati e il relativo Pass Annuale. A ogni modo, il lancio di Destiny 2 Shadowkeep è previsto per il 17 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One ad un prezzo che deve essere ancora definito. Sia la prima espansione dell'Anno 3 che la Complete Edition di Destiny 2 arriveranno infine su Google Stadia per l'uscita del nuovo servizio in game streaming di Google, prevista per il mese di novembre.