Destiny 2 Shadowkeep: guida all'impresa esotica dello Jotunn

Per colpa dell'RNG non siete mai riusciti ad accaparrarvi uno Jotunn nell'Anno 2 di Destiny 2? Nessun problema, poiché con l'arrivo di Ombre dal Profondo è possibile ottenere il devastante fucile a fusione completando la relativa impresa esotica.

Nell'Anno 3 è infatti molto semplice ottenere questa arma esotica, anche se il completamento dell'impresa ad essa legata richiede qualche settimana. Per poter aggiungere al vostro profilo la quest dovete raggiungere Ada-1 alla Torre e cliccare sull'icona dell'arma nella schermata con tutte le taglie giornaliere e settimanali.

A questo punto non dovrete far altro che eliminare un bel po' di Vex con dei fucili a fusione e completare un totale di 10 telai leggendari. Va precisato che ogni personaggio può completare un massimo di 2 telai leggendari ogni settimana e, dal momento che il progresso della quest non è condiviso tra i vostri Guardiani come per le armi rituali, passeranno almeno 5 settimane prima che possiate mettere le mani sul vostro Jotunn.

Nel caso voleste ampliare la vostra collezione, sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su come ottenere Amante del Rischio con tanto di Catalizzatore e la guida al Portatore di Morte, il lanciarazzi esotico di Shadowkeep.